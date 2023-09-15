В Уфе зафиксировано превышение сероводорода в 3,3 раза

Специалисты Башгидрометцентра проверили качество атмосферного воздуха в Уфе. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

В Уфе зафиксировано превышение сероводорода в воздухе. По словам специалистов Башгидрометцентра, накануне, 14 сентября на улице Ульяновых, 57 в семь утра его содержание превысило норму в 3,3 раза.

Днем ранее метеорологи также отметили превышение фенола. Оно было зарегистрировано на улице Свободы, 44 в районе обеда.

Специалисты продолжают мониторинг.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.