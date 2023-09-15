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НовостиОбщество15 сентября 2023 7:00

В Уфе зафиксировано превышение сероводорода в 3,3 раза

В Уфе два дня подряд фиксируют загрязнение воздуха
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Специалисты Башгидрометцентра проверили качество атмосферного воздуха в Уфе. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

Специалисты Башгидрометцентра проверили качество атмосферного воздуха в Уфе. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

В Уфе зафиксировано превышение сероводорода в воздухе. По словам специалистов Башгидрометцентра, накануне, 14 сентября на улице Ульяновых, 57 в семь утра его содержание превысило норму в 3,3 раза.

Днем ранее метеорологи также отметили превышение фенола. Оно было зарегистрировано на улице Свободы, 44 в районе обеда.

Специалисты продолжают мониторинг.

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