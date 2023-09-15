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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 6:29

Пытавшийся сократить путь через лес уфимец провел в холодном лесу три часа

В Уфе 54-летний мужчина заблудился в лесу
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Уфимец, пытаясь выбраться из чащи, бродил по лесу около трех часов

Уфимец, пытаясь выбраться из чащи, бродил по лесу около трех часов

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Уфе в лесу потерялся 54-летний мужчина. Он решил сократить путь и заблудился. Об этом рассказали в управлении гражданской защиты Уфы.

Выяснилось, что мужчина из села Федоровка отправился на велосипеде из садового товарищества «Зауфимье» в сторону ДОКа. Его друг рассказал, что путь можно значительно сократить, если поехать через лес. Однако сельчанин быстро заблудился и не смог найти обратную дорогу.

Три часа мужчина бродил по лесному массиву, выбился из сил и сильно замерз. Тогда он позвонил спасателям, которые разделились на три группы, чтобы найти потерявшегося мужчину. Так как сотовой связи в лесу не было, им пришлось использовать мегафон и сирену автомобиля. Вскоре мужчина был найден.

Сейчас сельчанин находится дома и его жизни ничего не угрожает.

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