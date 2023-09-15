В Башкирии пройдут трехдневные сельскохозяйственные ярмарки

Жителей Башкирии ждут на сельскохозяйственных ярмарках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии в 31 городе и районе открылись сельскохозяйственные ярмарки. Они пройдут с 15 по 17 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе министерства торговли и услуг РБ.

Всего будет организовано 45 площадок уличной торговли. Ознакомиться с полным списком адресов и расписанием работы ярмарок можно на сайте ведомства.

Жители Башкирии смогут купить на ярмарке фермерскую продукцию, отличающуюся качеством и свежестью, добавили в министерстве.

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