Электромонтер из Башкирии сорвался со «строительных лесов» и разбился насмерть

Мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в Уфу Фото: Алексей БУЛАТОВ

На «Благовещенском заводе МЖБК» произошел смертельный несчастный случай, забравший жизнь 43-летнего электромонтера. Мужчина сорвался со «строительных лесов» и погиб. Работник пролетел более восьми метров прежде, чем упасть, уточнили в Гострудинспекции РБ, которая завершила расследование трагедии.

Выяснилось, что в день гибели мужчина на предприятии сломались автоматические подъёмные ворота. Для того, чтобы ремонтная бригада могла добраться до привода, установленного на девятиметровой высоте, была сооружена передвижная вышка. При сборке последнего яруса «лесов» находившийся наверху электромонтёр потерял равновесие и упал с высоты 8,4 метра.

Прибывшие на место ЧП медики экстренно увезли мужчину в Уфу, однако он умер по пути в больницу.

Инспекция выяснила, что к гибели рабочего привели грубые нарушения техники безопасности.

- К смертельному несчастному случаю привела неудовлетворительная организация производства работ, не было контроля за их выполнением, - говорится в отчете надзорного органа.

Результаты проверки были переданы в следственные органы. Разбирательство по факту случившегося продолжается.

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