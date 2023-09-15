Жители Башкирии смогут отправиться в путешествие на «Грушинском экспрессе»

Жители Башкирии смогут отправиться в путешествие на подвижном составе ЭР2К «Грушинский экспресс». Фото: архив «КП»

Из Уфы в Белорецк отправится 16 сентября ретропоезд «Грушинский экспресс». Об этом рассказали в пресс-службе «Башкортостанской ППК». В субботу поезд отправится в путешествие в 07:08 и через три часа окажется на станции Инзер.

- Далее предусмотрена пересадка на рельсовый автобус РА-3 «Орлан». Время отправления со станции Инзер в 10:38, прибытие на станцию Айгир в 10:58, - объяснили в ППК.

По прибытию на Айгир жители Башкирии смогут самостоятельно забраться на гору и покорить одну из самых красивых точек республики.

Уточняется, что обратный рейс прибудет в Уфу в 22:17.

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