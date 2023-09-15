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НовостиДом. Семья15 сентября 2023 4:00

Живущий в нацпарке «Башкирия» медвежонок-альбинос показал свои водные процедуры

В нацпарке «Башкирия» на камеру попали банные процедуры медвежонка-альбиноса Умки
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Из-за недостатка в коже и шерсти пигмента меланина малыш появился на свет альбиносом. Фото: нацпарк «Башкирия»

Из-за недостатка в коже и шерсти пигмента меланина малыш появился на свет альбиносом. Фото: нацпарк «Башкирия»

Медвежонок-альбинос Умка попал на камеры видеонаблюдения в нацпарке «Башкирия». Милыми кадрами поделились сотрудники парка.

Косолапый с радостью нырял в лужу грязи, лежал в ней и покрылся коричневой жижой так, что стал похож на своих обычных бурых сородичей. Умка два года назад родился с недостатком в коже и шерсти пигмента меланина.

- С головой пыталась нырнуть в медвежий бассейн, но природу не обманешь. Дождь смоет грязь, - написали сотрудники «Башкирии».

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