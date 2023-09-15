Какая будет погода на выходных в Башкирии, рассказали синоптики

В Башкирии на выходных сохранится солнечная погода Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии ожидается сохранение теплой и ясной погоды. Согласно прогнозу республиканских синоптиков, ближайшие выходные дни ознаменуются 20-градусным теплом.

Так, завтра, 16 сентября, в южных районах Башкирии могут пройти дожди. Осадки будут кратковременными и не обильными.

- Ночью столбики термометров покажут +5,…+10, днем поднимутся до +17,…+20 градусов, - рассказали синоптики.

Характер погоды не изменится и в воскресенье, заключили метеорологи.

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