В водоемах Уфы во время купания погибли 12 человек

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В водоемах Уфы за время купального сезона утонули 12 человек. Об этом рассказал начальник Управление гражданской защиты столицы Башкирии Рафаэль Ахметов.

Как рассказал глава ведомства, за купальный сезон официальные пляжи 250 тысяч человек, что на 30 тысяч больше, чем в 2022 году.

За минувшее лето, согласно данным УГЗ, произошло 12 несчастных случаев на воде. Все пострадавшие утонули в несанкционированных для купания местах. Семь погибших купались, будучи пьяными.

За летний период спасатели Управления гражданской защиты спасли 44 человека, в том числе пять детей. 24 спасенных в момент происшествия были пьяны.

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