Жителям Уфы для счастья нужно 205 тыс. рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, сколько необходимо для счастья денег жителям Уфы. Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели соответствующее исследование.

Специалисты провели опрос среди представителей экономически активного населения всех округов России. В результате выяснилось, что в столице Башкирии гражданам для счастья необходимо 205 тысяч рублей. В минувшем марте эта сумма равнялась 190 тысячам рублей, в октябре прошлого года – 185 тысяч, в апреле – 177 тысяч.

В топ-3 городов с самыми высокими финансовыми запросами вошли Москва (265 тысяч рублей), Санкт-Петербург и Владивосток (по 230 тысяч).

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.