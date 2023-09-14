В Башкирии подорожали помидоры, бананы и огурцы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за неделю подорожали помидоры, бананы и огурцы. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 4 по 11 сентября килограмм помидоров подорожал на 7,6%. На этой неделе их средняя цена составила 82,41 рубля. Также жителям республики на 5,9% больше придется отдать за бананы (средняя цена – 115,19 рубля) и за 5,5% за огурцы (91,14 рубля).

Однако на этой неделе на 8,3% подешевела морковь (средняя цена – 38,41 рубля), на 6,6% – белокачанная капуста (28,50 рубля), на 4,2% – свекла (34,20 рубля).

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.