В уфимском Сипайлово в аварии пострадали две молодые девушки

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера поздно вечером, 13 сентября, в уфимском микрорайоне Сипайлово в ДТП пострадали две молодые девушки. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Сипайловская. Согласно предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 во время поворота врезался во встречную Fiat Albea. В результате столкновения пострадали две пассажирки иномарки. 19-летняя девушка получила травму головы, ее госпитализировали.

– 18-летняя девушка с различными травмами была доставлена в медицинское учреждение и после оказания помощи отпущена, – рассказали о второй постраждавшей в ГИБДД.

По факту происшествия было начато административное расследование.

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