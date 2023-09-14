«Салават Юлаев» обыграл 3:2 «Ак Барс» в матче КХЛ

Фото: vk.com/hcsalavat

Сегодня, 14 сентября, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу уфимцам, забив голы, обеспечили Вячеслав Лещенко (11 и 33 минуты) и Иван Дроздов (55). В ворота «СЮ» шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (4) и Станислав Галиев (7).

В настоящее время «СЮ» с шестью очками после занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится в понедельник – 18 сентября. Команда схлестнется в Уфе с «Торпедо».

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