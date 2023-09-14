Движение по арочному мосту через реку Белая в Уфе запустят в конце 2024 года

Фото: ufacity.info

Власти Уфы уточнили, когда будет запущено по арочному мосту через реку Белая, который в настоящее время находится в ремонте. Об этом рассказало издание UfacityNews.ru.

На странице главы Башкирии Радия Хабирова жительница города оставила обращение, в котором призвала увеличить число работников на ремонте объекта, поскольку народ от отсутствия моста в рабочем состоянии находится в постоянном стрессе.

Женщине ответила заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Альфия Мулкаманова. Чиновник сообщила, что по контракту капитальный ремонт арочного моста завершится в первом квартале 2025 года. А движение по нему запустят в конце 2024-го.

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