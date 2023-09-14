Жительница Агидели не смогла помириться с бывшим и написала на него ложный донос об избиении

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Агидель прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье «Ложный донос» в отношении местной жительницы. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Согласно версии следствия, в минувшем июне женщина хотела помириться с экс-супругом, но у нее ничего не вышло. Обидевшись, она обратилась в правоохранительные органы с просьбой привлечь мужчину к уголовной ответственности. Жительница Агидели заявила сотрудникам, что бывший муж душил ее и угрожал убийством.

Была организована проверка, и доводы женщины не подтвердились, а затем она сама признала, что оговорила бывшего. В отношении нее было возбуждено уголовное дело, материалы которого направлены в Краснокамский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

– Кроме того, отдел полиции обратился в суд с иском о взыскании с женщины материального ущерба, причиненного в результате нарушения нормальной деятельности правоохранительного органа, – сообщила прокуратура.

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