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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 14:57

В уфимской Деме компания голых мужчин прогулялась по улицам

Компания голых мужчин прошлась по улицам Уфы
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Сегодня днем, 14 сентября, в Демском районе Уфы заметили прогуливающихся по улице голых мужчин. Фотографией с нагими молодыми людьми опубликовали пользователи социальных сетей.

Инцидент произошел рядом с Дворцом творчества «Орион». Случившееся вызвало разные эмоции у граждан. Кто-то посмеялся и предположил, что мужчины пошли на такой поступок из-за проигранного спора. А кого-то поведение молодых людей возмутило, поскольку их в таком виде увидели дети.

Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе МВД Башкирии, в настоящее время данным инцидентом занимается полиция.

– Сообщение по данному факту зарегистрировано, полицейские проводят мероприятия по установлению их личностей, – заявили в МВД.

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