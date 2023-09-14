В Благовещенском районе забил до смерти руками и ногами супругу

Фото: Рустем АХУНОВ

43-летний житель Благовещенского района Башкирии убил свою жену. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Трагедия случилась в минувшую субботу – 9 сентября. Согласно версии следствия, мужчина распивал алкоголь вместе со своей 34-летней женой у себя дома. В какой-то момент между ними произошла ссора на почве ревности. Конфликт дошел до того, что муж стал бить супругу руками и ногами по голове и другим частям тела. После этого оба легли спать. Утром жене стало плохо. и злоумышленник вызвал скорую, но, к сожалению, пострадавшая скончалась еще до приезда медиков.

– В ходе судебно-медицинской экспертизы установлен насильственный характер смерти женщины. Обвиняемый сознался в содеянном и написал явку с повинной, – сообщил СК.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». С задержанным были проведены первоначальные следственные действия, сейчас он находится под стражей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.