На реконструкцию Театра кукол в Уфе направят 591 млн рублей

Фото: vk.com/radiyhabirov

Управление капитального строительства Башкирии объявило конкурс по выбору генерального подрядчика для реконструкции Театра кукол в Уфе. Соответствующая информация было опубликована на портале государственных закупок.

Начальная цена контракта составляет 591 270 709,87 рублей. Согласно условиям контракта, новому подрядчику предстоит завершить реконструкцию объекта и доделать пристрой к зданию. В пристрое появится зрительный зал на 300 человек, холл, музей, кафе, малый зал и репетиционная.

Исполнителю контракта также будет необходимо смонтировать канализацию, проводку, освещение, сигнализацию и пр. В основном здании подрядчик доложен будет провести внешнюю и внутреннюю отделку, завершить монтаж перегородок и стен.

Все работы должны быть завершены до 20 декабря текущего года. Все работы будут оплачены из казны республики. Исполнителя контракта должны выбрать 4 октября.

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