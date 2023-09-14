В Уфе сносят бывший завод им. Кирова для строительства Межвузовского кампуса

Фото: pravitelstvorb.ru

В Уфе на улице Тукаева начали снос здание бывшего завода имени Кирова для строительства Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра. Он будет представлять собой реконструкцию уже построенных объектов (здание IQ-парка), а также строительство новых. Об этом рассказала пресс-служба правительства Башкирии.

Как утверждают в Уфимском университете науки и технологий, процесс демонтажа здания никак не повлияет на обучение студентов. Студентов гуманитарного корпуса для их безопасности перевели на дистанционное обучение.

Завершить демонтаж рассчитывают до 30 октября. В настоящее время работы ведутся на объекте второй очереди площадью 110 тысяч квадратных метров. Здесь возведут центральное ядро из главного здания, которое будет состояять из жилых корпусов и радиальной стилобатной части. В последней разместят аудиторно-лабораторный блок. С помощью надземного перехода будут связаны учебные корпуса, которые будут представлять собой небольшой городок с внутренними рекреационными пространствами.

Первый этап проекта Межвузовского кампуса планируют завершить уже в этом году, второй – очередь – до конца 2025-го. Общая площадь создаваемых объектов составит более 146 тысяч квадратных метров. Предполагается, что комплекс станет площадкой для притяжения и интеграции бизнеса, науки и передового образования.

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