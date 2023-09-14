В Башкирии 15 сентября похолодает до +1 градуса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 15 сентября, на территории Башкирии ожидается похолодание. Это следует из прогноза республиканских синоптиков.

В последний день текущей рабочей недели жителей ждет переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Будет ветер переменных направлений от нуля до пяти метров в секунду.

Столбики термометров грядущей ночью опустятся до +6,+11°, в горах похолодает до +1°, днем по всей республики потеплеет до +18,+23°.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, на некоторых участках дорог ночью и утром образуется туман, из-за него видимость составит 500 и менее метров.

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