Задолжавшего более 1 млн рублей своим детям жителя Башкирии объявили в розыск

Уроженец Буздякского района задолжал более одного миллиона рублей

В Башкирии объявлен в розыск 33-летний Ильфат Ш. Об этом рассказали пресс-службе ГУФССП России по РБ. По информации приставов, мужчина задолжал более 1 млн рублей своим детям восьми и пяти лет.

Злостный неплательщик алиментов скрывается от своих обязанностей и игнорирует отделения судебных приставов. В отношении уроженца Туймазинского района применен полный пакет санкций, в том числе запрет на выезд за границу.

Предположительно отец двоих детей скрывается на территории Буздякского района.

- Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить в дежурную часть службы судебных приставов по РБ по телефонам: 8 (987) 587 26 16, 8 (347) 273-56-40, - обратились приставы к жителям Башкирии.

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