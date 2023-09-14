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НовостиПолитика14 сентября 2023 9:00

Американский боец Джеффри Монсон стал депутатом Госсобрания Башкирии

Звезда ММА Джефф Монсон стал депутатом Курултая Башкирии
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Боец ММА из США Монсон стал депутатом Башкортостана

Боец ММА из США Монсон стал депутатом Башкортостана

Звезда смешанных единоборств Джефф Монсон избрался в заксобрание Башкирии. Это следует из результатов выборов, опубликованных на канале издания «ЕР-Башкортостан»

Отказавшийся от американского гражданства боец ММА занял пятую строчку в списке. Напомним, что ЕР получила 87 мандатов из 110 в Курултае РБ.

О своей готовности связать свою жизнь с Россией Монсон заявил еще в феврале, а весной этого года он сообщил, что намерен стать парламентарием.

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