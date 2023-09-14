Американский боец Джеффри Монсон стал депутатом Госсобрания Башкирии

Боец ММА из США Монсон стал депутатом Башкортостана

Звезда смешанных единоборств Джефф Монсон избрался в заксобрание Башкирии. Это следует из результатов выборов, опубликованных на канале издания «ЕР-Башкортостан»

Отказавшийся от американского гражданства боец ММА занял пятую строчку в списке. Напомним, что ЕР получила 87 мандатов из 110 в Курултае РБ.

О своей готовности связать свою жизнь с Россией Монсон заявил еще в феврале, а весной этого года он сообщил, что намерен стать парламентарием.

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