Стерлибашевский район Башкирии стал лидером по числу психически больных детей

Назван город Башкирии с самым большим числом психически нездоровых детей Фото: Евгения ГУСЕВА

Минздрав Башкирии озвучил статистику по психическим заболеваниям среди детей. Согласно аналитике ведомства, больше всего несовершеннолетних с психиатрическим диагнозом зарегистрировано в Стерлибашевском районе республики, передает UfaTime.ru.

- По итогам 2022 года там зафиксировали 4 269 случаев на 100 тысяч детей. Второе место занял Бижбулякский район (3 888,5), третье – Ермекеевский (3 571,4), - сообщили в минздраве.

В профильном ведомстве также добавили, что высокая заболеваемость отмечена и в Белорецком районе. Там на 100 тысяч детей приходится 3 090,3 случая. Среди городов Башкирии антирейтинг возглавляет Стерлитамак.

Самую низкую заболеваемость психическими расстройствами зарегистрировали в Кугарчинском районе – 856,5 на 100 тысяч несовершеннолетних.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.