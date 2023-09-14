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НовостиОбщество14 сентября 2023 8:29

Разработка проекта реконструкции трассы Уфа —Чишмы оценивается в 28 млн рублей

На разработку проекта реконструкции трассы Уфа —Чишмы направят до 28 млн рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Длина участка составляет 10,5 км, на нем расположены два моста

Длина участка составляет 10,5 км, на нем расположены два моста

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии намерены реконструировать трассу Уфа — Чишмы, протяженность которой 10,5 км. На автодороге располагаются также два моста. Управление дорожного хозяйства Башкирии объявило конкурс на разработку проекта.

Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта оценивается в 28 млн рублей. Средства будут выделены из республиканского бюджета. Подрядчик должен закончить работу до декабря 2024 года.

Уточняется, что итоги конкурса будут объявлены 9 октября.

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