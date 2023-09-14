Разработка проекта реконструкции трассы Уфа —Чишмы оценивается в 28 млн рублей

Длина участка составляет 10,5 км, на нем расположены два моста Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии намерены реконструировать трассу Уфа — Чишмы, протяженность которой 10,5 км. На автодороге располагаются также два моста. Управление дорожного хозяйства Башкирии объявило конкурс на разработку проекта.

Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта оценивается в 28 млн рублей. Средства будут выделены из республиканского бюджета. Подрядчик должен закончить работу до декабря 2024 года.

Уточняется, что итоги конкурса будут объявлены 9 октября.

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