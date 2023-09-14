Показатель заболеваемости коронавирусом вырос за сутки на 47 новых случаев

В стационарах сейчас получают необходимое лечение 68 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Озвучена актуальная статистика по коронавирусу, отражающая эпидобстановку в Башкирии. Как рассказали в региональном минздраве, суточный прирост зараженных составил 47 человек. За все время пандемии было диагностировано 370 775 фактов заболевания.

Инфекцию успешно побороли более 364 тысяч человек. Показатель выздоровления за сутки вырос на 27 пациентов.

Новых летальных исходов результате заражения за последние 24 часа подтверждено не было. Показатель смертности от COVID-19 на сегодняшний день составляет 6 105 человек.

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