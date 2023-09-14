На трассе в Башкирии 33-летний мужчина насмерть сбил пешехода

В результате аварии пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи

Очередная смертельная авария с участием пешехода произошла на трассе в Башкирии. ДТП унесло жизнь 40-летнего жителя Благовещенска. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По предварительной версии, 13 сентября в десятом часу вечера на 65 км автодороги Уфа - Янаул 33-летний водитель за рулем «Daewoo Gentra» сбил мужчину, который шел по проезжей части во встречном направлении. Известно, что погибший был в темной одежде без светоотражающих элементов на ней.

Пострадавший пешеход умер до приезда скорой помощи от полученных травм.

По факту произошедшего начато разбирательство. Правоохранителям предстоит установить причины и обстоятельства смертельной аварии.

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