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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 7:00

Сбил грузовик, а второй переехал: на трассе в Башкирии под колесами двух фур умер молодой мужчина

На трассе в Башкирии 40-летнего пешехода насмерть сбила фура
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В результате ДТП мужчина скончался от полученных травм. Фото: ГИБДД по РБ

В результате ДТП мужчина скончался от полученных травм. Фото: ГИБДД по РБ

В Башкирии произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, в Кушнаренковском районе на 1256 км трассы М-7 погиб 40-летний житель Илишевского района. Мужчина попал под колеса грузовика МАН под управлением 40-летнего водителя из Свердловской области. Затем, уже сбитого и лежащего на дороге мужчину, переехал грузовик ДАФ.

Спасти пострадавшего пешехода не удалось: он умер до приезда скорой помощи.

По факту произошедшего начато расследование.

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