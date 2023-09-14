Жительница Башкирии перечислила мошенникам около 1,5 млн рублей

Мошенники под предлогом финансирования экстремистов выманили у жительницы Башкирии 1,5 млн рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Башкирии жительница Нефтекамска попалась на удочку мошенников и лишилась крупной суммы денег. Аферисты убедили потерпевшую, что от ее имени злоумышленники пытаются профинансировать экстремистов.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, на телефон женщины позвонил лжесотрудник банка и заявил, что на ее счет поступили 1,5 млн рублей от преступников, которые хотят перевести деньги на счет запрещенной организации. Незнакомец убедил жительницу Нефтекамска в том, что банк якобы приостановил транзакцию, но нужно быстро действовать.

- Под предлогом сохранения денежных средств гражданку убедили самой обратиться в банк за кредитом. Нефтекамку изначально предупредили, на вопрос кассира о цели кредита ни в коем случае не называть истинную причину, а пояснить, что нужны деньги для ремонта квартиры, - уточнили в МВД.

Все деньги женщина перечислила на счета аферистов и только со временем поняла, что стала жертвой мошенников.

По факту произошедшего заведено уголовное дело.

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