Под окнами противотуберкулезного диспансера Уфы найден труп женщины

Пострадавшую госпитализировали с многочисленными переломами

В Уфе трагически оборвалась жизнь молодой женщины. Ее тело было найдено под окнами городского противотуберкулезного диспансера.

Как сообщает ИА «Башинформ», погибшая получила тяжелейшие травмы и переломы. Пострадавшую пытались спасти медики, однако она умерла.

По предварительной версии, криминального следа в гибели 34-летней женщины нет.

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