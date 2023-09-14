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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 5:30

Житель Уфы выпал из окна многоэтажки и застрял на дереве

В Уфе мужчина выпал из окна высотки и застрял на дереве
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото:пресс-служба УГЗ г. Уфы

Фото:пресс-служба УГЗ г. Уфы

В Уфе местный житель упал с высоты на дерево и застрял. Об этом рассказали в пресс-службе УГЗ города. Уточняется, что инцидент произошел на улице Кольцевой, 195.

По словам очевидцев, на дереве висел молодой мужчина, которому не больше 40 лет. Уфимец находился на высоте второго этажа и не мог сам спуститься вниз. Неравнодушные горожане вызвали спасателей, которые помогли выбраться пострадавшему.

- Мужчину скорая помощь увезла в больницу. Личность и обстоятельства происшествия устанавливаются, - уточнили в УГЗ.

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