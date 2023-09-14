«Мать пила с бывшим и легла спать»: в Башкирии двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа

Малыш получил травму головы, множественные ушибы и переломы, его здоровью причинен тяжкий вред Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Стерлитамаке перед судом предстанет мать двухлетнего ребенка, которая обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По информации ведомства, в мае этого года мальчик выпал из окна пятого этажа и получил тяжелые увечья. В это время его мама спала после застолья с бывшим мужем. Выпившая женщина уснула, а ее сын остался без присмотра.

— В это время ребенок, забравшись на подоконник, открыл оконную створку, перевалился через проем и выпал, — говорится в материалах дела.

В больнице у мальчика диагностировали травму голову, переломы и ушибы. Вред, причиненный матерью, был оценен как тяжелый.

Свою вину женщину признала частично. Теперь ее ждёт суд, который определит дальнейшую судьбу жительницы Стерлитамака.

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