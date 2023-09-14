СМИ пророчат отставку министру образования Башкирии Айбулату Хажину

Фото: Айбулат Хажин//vk.com

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин покидает пост главы ведомства. Об этом сообщает Mkset со ссылкой на собственного источника. Это связано с его избранием в качестве депутата в региональное заксобрание, передает издание.

Сейчас в правительстве Башкирии подбирают замену Хажину. Кандидатуру на пост министра будет объявлена позже.

Напомним, Хажин на посту руководителя минобразования РБ с 2018 года.

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