Уфе выделили 213 млн рублей на проектирование туристского кода центра города

Фото: ufacity.info

Уфа вошла в число победителей проводимого в России конкурса по проектированию туристского кода центра города и получила субсидию в размере 213 миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба администрации столицы Башкирии.

В настоящее время происходит приемка по четырем контрактам, включающим поставку туалетных модулей, стоек вызова служб, мобильных туристско-информационных центров и комплектов подсветки для павильонов.

В ближайшее время власти Уфы планируют установить в городе бинокли, стереоскопы, туристско-информационные центры, юрты, стрит-фуды, мобильные сцены, фотозону, которые будут посвящены 450-летнему юбилею башкирской столицы. Также новые арт-объекты появятся в обновленном саду имени Аксакова.

Следующим этапом реализации мероприятий по формированию туристского кода будет установка арт-объектов и фотозон, посвященных брендам Башкирии. Это будут информационные элементы с дополненной реальностью, ярмарочные павильоны, киноэкран, перголы, а также туристско-информационный центр в форме инфо-трака.

Кроме того, планируется установить юрты и арки для проведения различных мероприятий, стилизованные крышки люков и ограничивающие движение гранитные столбы.

До конца текущего года власти Уфы планируют закончить световое оформление пешеходной части улицы Ленина (аллея «ArtTerria»), установку знаков туристской навигации, арт-объектов световых инсталляций.

– Ожидается, что реализация проекта позволит усилить многие позиции по развитию туристской инфраструктуры и сделает Уфу более уютной и гостеприимной, – заявили в мэрии.

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