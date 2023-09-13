На проспекте Октября в Уфе в расселенном бараке чуть не погибла женщина

Фото: УГЗ Уфы

12 сентября в Уфе в расселенном бараке чуть не погибла 45-летняя женщина. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Происшествие случилось в расселенном двухэтажном доме по проспекту Октября, 168. Уфимка пришла туда к двум своим приятелям. Когда она собралась домой, не устояла на ногах и упала вниз. Женщина рухнула на шкаф, а затем на пол, где ее привалило строительным мусором.

Пострадавшая пролежала так около получаса, пока ее не увидели игравшие возле дома дети. Они рассказали о женщине взрослым, а те, в свою очередь, обратились в экстренные службы. На помощь уфимке прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ столицы Башкирии и медики.

– Спасатели положили ее на щит и транспортировали до машины скорой помощи. Пострадавшая была госпитализирована в лечебное учреждение, – рассказали сотрудники Управления гражданской защиты.

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