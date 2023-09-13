В Башкирии за мошенничество на 447 тыс. рублей осудили главу детской худшколы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский городской суд признали виновной в мошенничестве директрису детской художественной школы. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.

Было установлено, что подсудимая в период с 2019 по 2023 год после начисления подчиненным премий сообщала о необходимости передавать часть полученных денег ей якобы на нужды учреждения. На самом деле она присваивала все себе и распоряжалась средствами по своему смотрению. Всего за указанный период она получила 447 тысяч рублей.

Подсудимая признала свою вину и возместила причиненный ущерб в полном объеме. Суд назначил ей четыре года условно с испытательным сроком на три года и лишил права занимать должности на госслужбе в течение двух лет. Приговор в законную силу еще не вступил.

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