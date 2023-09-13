Во время пожара на улице Байкальская в Уфе пострадала женщина

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня вечером, 13 сентября, в Калининском районе Уфы произошел пожар, в котором пострадала женщина. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Инцидент произошел на улице Байкальская, загорелось бревенчатое строение. В результате случившегося 38-летняя женщина получила ожоги рук, спины и ног. Ее в состоянии средней тяжести госпитализировали в городскую клиническую больницу №18.

Пожарным удалось локализовать и ликвидировать горение. Причины ЧП предстоит установить дознавателю МЧС.

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