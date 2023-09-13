«Единая Россия» получила 87 мандатов в новом созыве парламента Башкирии

Фото: Рустем АХУНОВ

«Единая Россия» получила 87 из 110 мандатов в новом созыве парламента Башкирии. Об этом рассказала пресс-служба Центральной избирательной комиссии республики.

Сегодня, 13 сентября, состоялось заседание Центризбиркома по итогам выборов депутатов регионального Государственного Собрания седьмого созыва. Результаты озвучила председатель ЦИК Башкирии Илона Макаренко.

Выборы депутатов по единому республиканскому округу были признаны состоявшимися и действительными.

По данным ЦИК, по одномандатным округам победу одержали представители пяти партий: «Единая Россия» (46 мандатов), КПРФ (2), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (1), «Новые люди» (1), а также «Российская экологическая партия «Зеленые» (1). Также депутатами стали четыре самовыдвиженца.

По единому округу «Единая Россия» получила 41 мандат, КПРФ - 6, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 4, ЛДПР – 4.

Таким образом, «Единая Россия» набрала 68,92% голосов, КПРФ – 11,71%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,39%, «Новые люди» – 3,41%, ЛДПР – 7,73%.

Как сообщает ЦИК Башкирии, всего в списки избирателей было внесено более 2,9 миллиона человек, из них в выборах приняли участие свыше полтора миллиона. То есть, явка превысила 51,7%.

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