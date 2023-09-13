В Башкирии простились с погибшим в СВО отцом двух дочерей Николаем Паниным

Фото: vk.com/amr_arhangel

Вчера, 12 сентября, в Архангельском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Николаем Паниным. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Сегодня мы простились с нашим земляком, участником СВО, Паниным Николаем Владимировичем. Жизнь сорокаоднолетнего мужчины оборвалась 26 августа.

Николай Владимирович родился в деревне Магаш, жил и работал в Уфе. С женой Ольгой Александровной он воспитывал двух дочерей. Сослуживцы вспоминают мужчину как дисциплинированного, достойного и смелого человека. На службе у покойного был позывной «Генерал».

Николая Панина не стало 26 августа. Его посмертно наградили Орденами Мужества и Шаймуратова.

– Бесспорно, тяжелее всего семье. Мы приносим глубокие соболезнования маме Николая Владимировича – Валентине Федоровне, супруге – Ольге Александровне, дочерям, всем родным и близким, – заявила пресс-служба администрации Архангельского района.

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