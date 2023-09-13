Фото: ufacity.info

В Уфе завершили строительство снегоплавильного пункта на улице Сагита Агиша. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии заявил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации столицы Башкирии Рустем Хамитов.

Строительство объекта началось в ноябре прошлого года. Станция рассчитана на плавление снега с территорий Ленинского, Советского и Кировского районов. Производительность пункта составляет 1200 кубометров в сутки. Строительство первого этапа установки ведется с перспективой возведения второй снегоплавильной станции. Для нейтрализации неприятных запахов, как заверили власти города, будет использоваться современное специализированное оборудование.

В настоящее время ведутся работы по благоустройству прилегающей территории объекта, их планируют завершить до 15 сентября.

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