Фото: Соцсети
Сегодня, 13 сентября, в Башкирии завершились поиски 14-летней школьницы. Об этом рассказали активисты организации «Поиск детей – Уфа».
Девочку разыскивали два дня, о ее пропаже стало известно вчера. Ранее волонтеры сообщали, подросток ушла из дома, но долго не возвращалась. Обеспокоенные близкие сразу же обратились за помощью к добровольцам и полицейским.
Сегодня активисты «Поиск детей – Уфа» опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
– Найдена! Жива! – коротко сообщили волонтеры.
Где все это время находилась девочка – не уточняется.
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