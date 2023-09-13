В Белорецке во время бега стометровки почувствовал себя плохо и умер подросток

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Белорецк во время урока физкультуры умер 16-летний студент. Об этом «КП-Уфа» рассказали пресс-служба Министерства здравоохранения республики и регионального МВД.

Учащийся Белорецкого металлургического колледжа во время бега стометровки почувствовал себя плохо и лишился сознания. Была вызвана бригада скорой помощи. По приезду медики констатировали клиническую смерть подростка, специалисты попытались реанимировать юношу прямо на месте ЧП, в машине скорой, в приемном покое медучреждения и в реанимационном отделении, но, к сожалению, все было тщетно.

– Реанимационные мероприятия без эффекта. Констатирована биологическая смерть, – сообщили в Минздраве.

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