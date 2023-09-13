В Кугарчинском районе медведь погиб под колесами грузовика

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера вечером, 12 сентября, в Кугарчинском районе Башкирии в ДТП погиб медведь. О происшествии рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Авария случилась на 351 километре дороги Магнитогорск-Ира недалеко от деревни Ибраево. Согласно предварительным данным, 30-летний житель Уфы за рулем «ГАЗель NEXT» наехал на хищника, который внезапно выбежал на проезжую часть.

Животное погибло на месте, сам водитель не пострадал. По факту произошедшего начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства ЧП.

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