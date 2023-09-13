В Башкирии 14 сентября потеплеет до +23 градусов

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 14 сентября, в Башкирии ожидается потепление. Об этом рассказали синоптики республики.

Жителям региона в этот четверг стоит ожидать переменную облачность, каких-либо существенных осадков не предвидится. Прогнозируется ветер переменных направлений от нуля до пяти метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью составит +4,+9°, а днем потеплеет +18,+23°.

Как сообщает МЧС Башкирии, ночью и утром на дорогах местами образуется туман, из-за которого видимость составит 500 и менее метров.

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