В Уфе построят 16-этажное общежитие для студентов нефтяного университета

На улице Космонавтов в Уфе планируется построить новый корпус общежития Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уфимской Черниковке появится новое общежитие для студентов УГНТУ. Здание будет представлять собой 16-этажный дом, площадью более 16 тыс. кв. метров. Проект одобрила Главгосэкспертиза России.

Предполагается, что общежитие сможет вместить 620 студентов. Форма здания выбрана не классическая, а овальная, на основе монолитного железобетонного каркаса. Жилые двухместные комнаты будут располагаться со второго по 15 этажи.

- На первом этаже обустроят медпункт, включая кабинет врача, палаты изолятора на два койко-места со шлюзом, санкомнаты и другие вспомогательные помещения. Также здесь будет актовый зал на 32 места, кабинеты для занятий и отдыха, - рассказал подробности проекта главный эксперт проекта Дмитрий Федорин.

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