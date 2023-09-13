Стала известна дата открытия Зининского путепровода в Уфе

На оперативном совещании в администрации Уфы озвучили новый срок открытия Зининского путепровода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Названа предварительная дата открытия Зининского путепровода. Как стало известно в ходе оперативного совещания в мэрии Уфы, дорогу планируют открыть до 30 ноября.

По словам начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константина Паппе, все зависит от итогов аудита научно-исследовательского центра Москвы, которые будут известны до 15 сентября.

Паппе отметил, что если придет рекомендация усиливать фундамент опоры, то это займет два месяца.

- По времени это может занять порядка двух месяцев. Если даже придется усиливать, к 30 ноября движение по путепроводу в любом случае будет запущено, - сказал чиновник.

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