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НовостиОбщество13 сентября 2023 9:29

Отдел охраны здоровья населения Уфы возглавила Эльмира Ибрагимова

Эльмира Ибрагимова возглавила отдел охраны здоровья населения Уфы
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Должность начальника отдела охраны здоровья населения получила Эльмира Ибрагимова

Должность начальника отдела охраны здоровья населения получила Эльмира Ибрагимова

В администрации Уфы произошла кадровые перестановки. Как рассказали в пресс-службе мэрии, в отделе охраны здоровья населения города сменилось руководство. Так, кресло начальника заняла Эльмира Ибрагимова.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев пожелал руководительнице отдела удачи, а также обратил внимание на необходимость привлекать в медицину специалистов. По словам сити-менеджера, Эльмира Ибрагимова является грамотным специалистом.

- Надеемся, что ситуация в здравоохранении вместе с вашей помощью будет улучшаться, - заявил Мавлиев.

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