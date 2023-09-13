Отдел охраны здоровья населения Уфы возглавила Эльмира Ибрагимова

Должность начальника отдела охраны здоровья населения получила Эльмира Ибрагимова

В администрации Уфы произошла кадровые перестановки. Как рассказали в пресс-службе мэрии, в отделе охраны здоровья населения города сменилось руководство. Так, кресло начальника заняла Эльмира Ибрагимова.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев пожелал руководительнице отдела удачи, а также обратил внимание на необходимость привлекать в медицину специалистов. По словам сити-менеджера, Эльмира Ибрагимова является грамотным специалистом.

- Надеемся, что ситуация в здравоохранении вместе с вашей помощью будет улучшаться, - заявил Мавлиев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.