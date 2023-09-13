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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 9:00

Житель Башкирии погиб под колесами поезда из-за тумана

В Башкирии пенсионера сбил насмерть поезд
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Пострадавшим оказался 86-летний местный житель

Пострадавшим оказался 86-летний местный житель

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии на станции Буздяк погиб 86-летний мужчина. Он скончался под колесами поезда. О трагедии рассказали в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.

По предварительной версии, пенсионер 12 сентября ранним утром шел по железнодорожной колее. Из-за густого тумана водитель поезда не сразу заметил человека на путях, однако, когда разглядел мужчину, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение для предотвращения наезда, однако трагедии избежать не удалось.

По факту произошедшего начата проверка. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства случившегося.

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