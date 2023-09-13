Шакшинский мост полностью закроют для движения авто 13 сентября

Фото: администрация Уфы

В Уфе временно закроют Шакшинский мост. Об этом предупреждает городская администрация. Уточняется, что ограничения на движение транспорта будет действовать 13 сентября с 16:00 до 18:00 часов.

— В названный промежуток на 10 минут полностью закроют движение для демонтажа пролетного строения. Также будет закрыт проезд 17 сентября с 06:00 до 07:00 — в это время запланирован геодезический мониторинг мостового перехода, — объяснили в мэрии Уфы.

В администрации попросили жителей города заранее планировать свой маршрут.

Напомним, мост около Шакши был закрыт 31 июля на реставрацию. Ожидается, что ремонт будет закончен в феврале 2025 года, однако сити-менеджер Ратмир Мавлиев заявил, что будет сделано все возможное, чтобы работы были окончены раньше срока.

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