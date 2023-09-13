Житель Уфы в попытках заказать проститутку лишился 170 тысяч рублей

Мужчина рассказал, что хотел провести вечер в приятной компании с девушкой по вызову Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе 35-летний мужчина стал жертвой мошенников. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, уфимец лишился крупной суммы из-за желания заказать интим-услуги на сайте.

Мужчина нашел подходящую кандидатуру из предложенных ему анкет и позвонил по указанному номеру, однако ему никто не ответил. Через некоторое время ему перезвонили, но уже с угрозами.

По словам звонивших, мужчине якобы удалось заблокировались сайт и теперь ему необходимо в срочном порядке компенсировать разблокировку. Поверив словам мошенников, уфимец перевел более 170 тысяч рублей.

По факту произошедшего заведено уголовное дело.

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