Сотрудники ГИБДД Башкирии задержали пьяного 15-летнего подростка за рулем ВАЗа

Пьяный подросток за рулем отечественной легковушки разъезжал по дорогам Абзелиловского района. Об этом рассказал глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

По его словам, в деревне Озерное сотрудники ДПС остановили ВАЗ-2108. За рулем авто был юноша из Магнитогорска. Подросток приехал погостить у бабушки и буквально день назад купил себе машину всего за 20 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов проводили юного водителя до дома, где в присутствии матери провели освидетельствование, которое показало, что в крови подростка есть алкоголь.

- Алкотектор показал наличие алкоголя в организме подростка. Результат 0.418 мг, - пояснил Севастьянов.

По данному факту оформлены все процессуальные материалы, которые направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

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