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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 8:00

Сотрудники ГИБДД Башкирии задержали пьяного 15-летнего подростка за рулем ВАЗа

В Башкирии задержали пьяного 15-летнего подростка за рулем ВАЗа
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА

Пьяный подросток за рулем отечественной легковушки разъезжал по дорогам Абзелиловского района. Об этом рассказал глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

По его словам, в деревне Озерное сотрудники ДПС остановили ВАЗ-2108. За рулем авто был юноша из Магнитогорска. Подросток приехал погостить у бабушки и буквально день назад купил себе машину всего за 20 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов проводили юного водителя до дома, где в присутствии матери провели освидетельствование, которое показало, что в крови подростка есть алкоголь.

- Алкотектор показал наличие алкоголя в организме подростка. Результат 0.418 мг, - пояснил Севастьянов.

По данному факту оформлены все процессуальные материалы, которые направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

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