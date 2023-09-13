В поезде Абдулино – Уфа обнаружено тело мужчины

Пассажирка вагона вызвала бригаду скорой помощи на станцию Раевка, однако мужчина скончался Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Башкирии умер во время поездки на электропоезде, следовавшего по маршруту Абдулино – Уфа. Об этом сообщает пресс-служба Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.

Известно, что трагедия произошла 12 сентября рано утром. Оказалось, что погибшим является 59-летний житель села Приютово. По предварительной версии, мужчина умер от болезни сердца. Пассажирка поезда, увидев, что ему стало плохо, вызвала медиков, однако житель Башкирии скончался до их приезда.

В день смерти сельчанин ехал в Уфу на обследование в кардиодиспансер.

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